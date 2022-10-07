Спортивный директор «Автомобилиста»: «У нас нет основного вратаря»

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с вратарской бригадой команды.

«У нас нет основного вратаря, у нас три хороших вратаря. Тренерский штаб работает, просчитывает, кого поставить на конкретный матч», — сказал Гросс.

Йохан Маттсон и Владимир Галкин провели по 6 матчей, Игорь Бобков сыграл 3 встречи.