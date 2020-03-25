Спортивный директор «Авангарда» скончался в возрасте 48 лет

Спортивный директор «Авангарда» Евгений Радионов скончался в возрасте 48 лет, сообщается на официальном сайте клуба.

— После продолжительной и упорной борьбы с болезнью в 48 лет ушел из жизни наш спортивный директор Евгений Радионов, — говорится в сообщении. — Он проработал в клубе 6 сезонов — и был с командой всегда, он оставался в «Авангарде» до последнего дня. Приносим искренние соболезнования родным и близким.