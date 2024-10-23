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Сегодня, 12:12

Спортивный директор «Адмирала» Житков: «Легионеров клуба все устраивает в команде»

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Спортивный директор хоккейного клуба «Адмирал» Павел Житков заявил, что иностранных хоккеистов клуба все устраивает в команде.

Ранее словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф самовольно покинул расположение команды. При этом он сообщил, что получил предложение от одного из клубов Швейцарии.

«В голову людям же не залезешь. Мы об этом разговаривали, предпосылок к отъезду нет. Я думаю, их все устраивает: игровое время, роль в команде в конце концов, их контракты, они профессионалы. Мы заключали контракты с ними без оформления трансферной карты ИИХФ. Единственное, мы не платим сейчас за эти карты деньги, но каждый клуб делает тут по-своему. Для Марио проблема была приехать, на родине восприняли это негативно. С Либором перекинулись пара фраз, в шутку спросил, уезжает ли он, ответил, что будет тут играть», — цитирует Житкова ТАСС.

В составе «Адмирала» легионерские позиции занимают чех Либор Шулак, словак Марио Грман, а также канадцы Джованни Фьоре и Джек Родевальд.

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Адмирал
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