Спортивный директор «Адмирала»: «Ак Барс» на голову сильнее всех по составу на Востоке»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» поделился мнением о главных трансферах межсезонья и конкурентах по Восточной конференции.

— Какие три трансфера в КХЛ можете выделить?

— «Ак Барс» мощно провел селекцию: выделю трансферы Яшкина и Жафярова. Ну и ждем, где в итоге окажется Владимир Ткачев. Если он не уедет в НХЛ, то будет одним из сильнейших игроков в КХЛ.

— Не возникает чувства, что после этого межсезонья в Восточной конференции есть «Ак Барс» и есть все остальные?

— Я бы так не сказал. Да, они приобрели хороших игроков, но остальные будут стараться противодействовать им.

— Тут скорее речь о том, что те же «Авангард» и «Магнитка» стали слабее по составу.

— Соглашусь, «Ак Барс» на их фоне усилился очень мощно. Это пока только фамилии, сезон покажет, кто будет сильнее. Но по составу Казань действительно на голову сильнее всех на Востоке.