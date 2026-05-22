Спортивным директором «Лады» вновь стал Якубов

«Лада» объявила о назначении на должность спортивного директора Рафика Якубова. Он уже работал на этой позиции с 2023 по 2025 год.

В сезоне-2025/26 59-летний Якубов работал спортивным директором московского «Динамо». Также он занимал аналогичную должность в СКА и «СКА-Нева», был начальником команды в «Ак Барсе», «Нефтянике» и «Нефтехимике».

Во время карьеры игрока Якубов защищал цвета «Лады» на протяжении трех сезонов — с 1992 по 1995 год. Вместе с тольяттинской командой он завоевал Кубок Межнациональной хоккейной лиги и стал чемпионом России в 1994 году.

«Лада» в сезоне-2025/26 заняла 10-е место в таблице Западной конференции (47 очков после 68 матчей) и не попала в плей-офф. В апреле 2026 года стало известно, что команду покинул спортивный директор Ильдар Мухометов.

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