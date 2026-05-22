Спортивным директором «Лады» вновь стал Якубов
«Лада» объявила о назначении на должность спортивного директора Рафика Якубова. Он уже работал на этой позиции с 2023 по 2025 год.
В сезоне-2025/26 59-летний Якубов работал спортивным директором московского «Динамо». Также он занимал аналогичную должность в СКА и «СКА-Нева», был начальником команды в «Ак Барсе», «Нефтянике» и «Нефтехимике».
Во время карьеры игрока Якубов защищал цвета «Лады» на протяжении трех сезонов — с 1992 по 1995 год. Вместе с тольяттинской командой он завоевал Кубок Межнациональной хоккейной лиги и стал чемпионом России в 1994 году.
«Лада» в сезоне-2025/26 заняла 10-е место в таблице Западной конференции (47 очков после 68 матчей) и не попала в плей-офф. В апреле 2026 года стало известно, что команду покинул спортивный директор Ильдар Мухометов.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|5.09
|13:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
|5.09
|14:30
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|17:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|17:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|17:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -