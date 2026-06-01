Спортдиректор «Металлурга» Бирюков — о продлении контрактов с молодыми игроками: «Они доказали готовность играть в КХЛ»
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал продление соглашений с защитником Александром Сиряцким и нападающими Михаилом Федоровым и Игорем Нечаевым.
Все три соглашения рассчитаны до конца сезона-2027/28.
«Не секрет, что при формировании состава мы ориентируемся не только на звездных игроков, но и на молодых хоккеистов и отдаем приоритет нашим воспитанникам. Каждый из тех, с кем мы сегодня продлили соглашения, своим трудом и упорством доказал готовность играть в КХЛ и быть частью коллектива, способного решать самые большие задачи.
Михаил Федоров в прошедшем сезоне показал себя талантливым и трудолюбивым игроком. Мы не сомневаемся, что он будет только улучшать свои навыки. Александр Сиряцкий за прошедшие несколько лет спрогрессировал. Уже сейчас, в 19 лет, он претендует на то, чтобы стать крепким игроком основы. Игорь Нечаев уже подбирается к главной команде, при правильном отношении к работе у него есть потенциал закрепиться в КХЛ.
Все парни выросли в профессиональных хоккеистов в нашей системе, они знают, в какой хоккей играют команды «Металлурга» и какие задачи ставятся перед всем клубом», — приводит слова Бирюкова пресс-служба клуба.
В сезоне-2025/26 на счету 19-летнего Сиряцкого 42 матча с учетом плей-офф, в которых он набрал 5 (2+3) очков. 19-летний Федоров провел 66 матчей, забросил 9 шайб и отдал 7 результативных передач, а 20-летний Нечаев в 33 матчах набрал 6 (2+4) очков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|1
|1
|0
|2
|2
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|2
|3
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|4
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|5
|Сибирь
|1
|0
|1
|1
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Амур
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо НН
|1
|1
|0
|2
|3
|СКА
|1
|1
|0
|2
|4
|Лада
|1
|0
|1
|1
|5
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|6.09
|14:30
|Металлург Мг – Амур
|4 : 2
|6.09
|17:00
|Нефтехимик – Шанхай Дрэгонс
|- : -