Спортдиректор «Металлурга» Бирюков — о продлении контрактов с молодыми игроками: «Они доказали готовность играть в КХЛ»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал продление соглашений с защитником Александром Сиряцким и нападающими Михаилом Федоровым и Игорем Нечаевым.

Все три соглашения рассчитаны до конца сезона-2027/28.

«Не секрет, что при формировании состава мы ориентируемся не только на звездных игроков, но и на молодых хоккеистов и отдаем приоритет нашим воспитанникам. Каждый из тех, с кем мы сегодня продлили соглашения, своим трудом и упорством доказал готовность играть в КХЛ и быть частью коллектива, способного решать самые большие задачи.

Михаил Федоров в прошедшем сезоне показал себя талантливым и трудолюбивым игроком. Мы не сомневаемся, что он будет только улучшать свои навыки. Александр Сиряцкий за прошедшие несколько лет спрогрессировал. Уже сейчас, в 19 лет, он претендует на то, чтобы стать крепким игроком основы. Игорь Нечаев уже подбирается к главной команде, при правильном отношении к работе у него есть потенциал закрепиться в КХЛ.

Все парни выросли в профессиональных хоккеистов в нашей системе, они знают, в какой хоккей играют команды «Металлурга» и какие задачи ставятся перед всем клубом», — приводит слова Бирюкова пресс-служба клуба.

В сезоне-2025/26 на счету 19-летнего Сиряцкого 42 матча с учетом плей-офф, в которых он набрал 5 (2+3) очков. 19-летний Федоров провел 66 матчей, забросил 9 шайб и отдал 7 результативных передач, а 20-летний Нечаев в 33 матчах набрал 6 (2+4) очков.

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