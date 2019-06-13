"Спокойный, дружелюбный, открытый". Одноклассник - о Максиме Соколове-младшем

Одноклассник игрока СКА-1946 Максима Соколова-младшего рассказал о том, как он вел себя в школе. Юный хоккеист подозревается в убийстве матери. Его отец - бывший вратарь СКА Максим Соколов.

- В классе он был спокойный, дружелюбный, открытый, веселый, позитивный всегда был, - цитирует одноклассника Пятый канал. - Могу сказать, что он был веселым. Грубости, никакого хамства, ничего от него не было никогда. Со старшими он всегда вел себя уважительно.

Ранее сообщалось, что Максим Соколов-младший пытался покончить с собой и сейчас находится в реанимации с резаными ранами.

Сын зарезал мать. Трагедия в семье знаменитого вратаря, которая не укладывается в голове