Спенсер Фу — о победе над «Торпедо»: «Это была игра до первой ошибки»
Капитан «Шанхай Дрэгонс» Спенсер Фу подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:0 ОТ).
— Получилась солидная игра, — начал Фу. — Все внесли свою лепту. Разумеется, мы хотели забросить шайбу раньше, но, так или иначе, матч получился отличным. Мы хорошо сыграли в большинстве и в меньшинстве, просто пришлось немного подождать, чтобы забросить.
— Почему не удалось реализовать голевые моменты в основное время матча?
— Сложно сказать. Игра выдалась турбулентной. У обеих команд было много шансов, чтобы забросить, но шайба просто не шла в ворота. Иногда так бывает.
— Что можете сказать о «Торпедо», которое на данный момент возглавляет турнирную таблицу?
— «Торпедо» — хорошая команда. Они играли очень быстро, отлично двигали шайбу. Тяжело играть против них. Это была игра до первой ошибки, и нам повезло, что мы смогли забросить в овертайме.
— Каково это — победить лидера турнирной таблицы и нанести ему первое поражение в сезоне?
— Конечно, это круто. Мы хотим побеждать в каждом матче, так что нам без разницы, против кого играть, особенно на домашней арене. Матчи на «СКА Арене» с нашими болельщиками — это всегда большое психологическое преимущество для нас. Рад, что мы смогли их порадовать.
После 6 матчей «Шанхай Дрэгонс» с 7 очками занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ.
(Екатерина Смирнова)
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|6
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|10
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|10
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|1
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|16
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|7
|20
|6
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|15
|9
|6
|20
|7
|Динамо Мн
|17
|6
|11
|17
|8
|СКА
|15
|8
|7
|17
|9
|Динамо М
|19
|7
|12
|16
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|6
|20.10
|19:00
|СКА – Автомобилист
|- : -
|20.10
|19:30
|Локомотив – Нефтехимик
|- : -
|20.10
|19:30
|Динамо М – Сибирь
|- : -