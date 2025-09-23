Спенсер Фу — о победе над «Торпедо»: «Это была игра до первой ошибки»

Капитан «Шанхай Дрэгонс» Спенсер Фу подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:0 ОТ).

— Получилась солидная игра, — начал Фу. — Все внесли свою лепту. Разумеется, мы хотели забросить шайбу раньше, но, так или иначе, матч получился отличным. Мы хорошо сыграли в большинстве и в меньшинстве, просто пришлось немного подождать, чтобы забросить.

— Почему не удалось реализовать голевые моменты в основное время матча?

— Сложно сказать. Игра выдалась турбулентной. У обеих команд было много шансов, чтобы забросить, но шайба просто не шла в ворота. Иногда так бывает.

— Что можете сказать о «Торпедо», которое на данный момент возглавляет турнирную таблицу?

— «Торпедо» — хорошая команда. Они играли очень быстро, отлично двигали шайбу. Тяжело играть против них. Это была игра до первой ошибки, и нам повезло, что мы смогли забросить в овертайме.

— Каково это — победить лидера турнирной таблицы и нанести ему первое поражение в сезоне?

— Конечно, это круто. Мы хотим побеждать в каждом матче, так что нам без разницы, против кого играть, особенно на домашней арене. Матчи на «СКА Арене» с нашими болельщиками — это всегда большое психологическое преимущество для нас. Рад, что мы смогли их порадовать.

После 6 матчей «Шанхай Дрэгонс» с 7 очками занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ.

(Екатерина Смирнова)