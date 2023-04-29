Спекулянты продают билеты на седьмой матч финала Кубка Гагарина за 100 тысяч рублей

Сегодня в Казани состоится седьмой матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Цены на билеты доходят до 100 тысяч рублей — на одном из сайтов предлагают два билета на хорошие места за 200 тысяч.

Счет в серии 3-3. Решающий седьмой матч пройдет сегодня, 29 апреля в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.