Тренер вратарей, сыгравший матч в КХЛ, заявил, что премию от победы передаст своему детскому наставнику

Специалист по вратарям команды МХЛ «Реактор» Антон Кислицын, возобновивший карьеру спустя два с половиной года и сенсационно вышедший в стартовом составе «Нефтехимика» против «Витязя», поблагодарил своего детского тренера.

— Будете ли рассматривать продолжение карьеры?

— В ВХЛ — точно нет. В КХЛ вряд ли кто-то позовет. Гипердоверие какое-то должно быть. Ну или, мало ли, я сейчас такую форму наберу — кто знает.

Спасибо огромное моему напарнику (Ярославу Озолину. — Прим. «СЭ»)! У нас с ним один тренер по школе — Гусев Вадим Сергеевич. Хотим с Ярославом передать ему привет и сообщить, что наши премии от победы в сегодняшнем матче мы отсылаем ему. Два поколения одного тренера были напарниками на игре.

Полное интервью с Антоном Кислицыным читайте здесь