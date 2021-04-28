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Спасется ли ЦСКА в финале Кубка Гагарина? Live с Зислисом и Шевченко — в 15.00

12:00
Live с Зислисом и Шевченко — в 15.00.
Live с Зислисом и Шевченко — в 15.00.

Эфир Михаила Зислиса и Алексея Шевченко о последних событиях в мире хоккея — в 15.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— ЦСКА спасется в серии с «Авангардом»?

— Открытие рынка КХЛ: чего ждать?

— Россия на ЮЧМ: есть ли шансы на золото?

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры