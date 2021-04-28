Спасется ли ЦСКА в финале Кубка Гагарина? Live с Зислисом и Шевченко — в 15.00
12:00
Эфир Михаила Зислиса и Алексея Шевченко о последних событиях в мире хоккея — в 15.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— ЦСКА спасется в серии с «Авангардом»?
— Открытие рынка КХЛ: чего ждать?
— Россия на ЮЧМ: есть ли шансы на золото?
Опрос
проголосовало: 26976Все опросы
Кто выиграет Кубок Гагарина-2021?
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю