Эфир Михаила Зислиса и Алексея Шевченко о последних событиях в мире хоккея — в 15.00 на YouTube-канале «СЭ».

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