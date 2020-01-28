«Спартаку», вероятно, придется переезжать на плей-офф в Мытищи, если команда займет на «Западе» место не ниже четвертого

По информации «СЭ», в случае, если «Спартак» займет место не ниже четвертого в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, он может столкнуться с проблемой домашней площадки в плей-офф.

Дело в том, что красно-белые выступают на «ЦСКА Арене», как и армейская команда.

В этом сезоне первый раунд Кубка Гагарина будет проводиться с 1 по 14 марта — все клубы должны играть свои матчи через день.

Однако существует вероятность, что «Спартак» не сможет проводить встречи между играми ЦСКА, а в случае, если обе команды получать преимущество своего льда в четвертьфинале «Запада», их матчи должны будут проходить либо в один день, либо друг за другом на следующий.

У красно-белых есть три варианта: либо согласиться провести два матча подряд за два дня без отдыха, либо перенести их на арену в Мытищи, либо отдать сопернику право начинать серию первого раунда дома. Выбор остается за «Спартаком».