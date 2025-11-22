«Спартак» поместил вратаря Николаева в список отказов КХЛ

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев помещен в список отказов КХЛ, сообщает пресс-служба красно-белых.

В течение 48 часов любой клуб лиги может предложить 25-летнему голкиперу продолжить карьеру в его системе.

Николаев выступает за «Спартак» с 2023 года. В FONBET чемпионате КХЛ сезона-2025/26 вратарь провел 13 матчей за московскую команду при коэффициенте надежности 2,94 и 90% отраженных бросков.

Ранее в своей карьере Николаев играл за «Нефтехимик» и СКА.