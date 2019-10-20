«Спартак» Знарка второй раз победил СКА в Петербурге

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Спартаку» (2:3). Для красно-белых это вторая победа над армейцами в Санкт-Петербурге за две недели. Команда Олега Знарка прервала 3-матчевую серию поражений.

В составе «Спартака» отличились Анатолий Никонцев (дважды) и Мартиньш Карсумс, у СКА шайбы на счету Ярослава Дыбленко и Сергей Плотников.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Карсумс — 9 (Цыплаков, Гончаров), 9:07 — 0:1. Никонцев — 1 (Херсли), 14:26 — 0:2. Дыбленко — 2 (Швец-Роговой, Кагарлицкий), 16:56 — 1:2. Никонцев — 2 (Вишневский, Федоров), 21:16 — 1:3. Плотников — 4 (Карпов, Лехтеря), 58:52 — 2:3.

Вратари: Хелльберг (58:13 — 58:52, 59:10) — Гудачек.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 39 (15+8+16) — 14 (5+6+3).

Судьи: Наумов, Оленин.

20 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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