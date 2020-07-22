«Спартак» завершил сборы в Новогорске из-за коронавируса

Руководство и тренерский штаб «Спартака» приняли решение завершить сбор в Новогорске, сообщает Telegram-канал красно-белых.

Два дополнительных теста команды на COVID-19 не выявили положительных результатов.

Однако в связи с невозможностью проведения тренировочного процесса в оптимальном составе руководством «Спартака» было принято решение о завершении сбора в Новогорске и возвращении команды в Москву.

Ранее «Спартак» сообщил, что приостановил тренировочный процесс в Новогорске из-за случаев заражения коронавирусом в команде.