«Спартак» заплатит 20 миллионов рублей «Динамо» за защитника Зайцева

Как стало известно «СЭ», размер компенсации за защитника Егора Зайцева, которого московское «Динамо» в ближайшее время обменяет в «Спартак», составит 20 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне «регулярки» КХЛ 25-летний россиянин провел 35 матчей и набрал 3 (1+2) очка. В Кубке Гагарина он сыграл один матч.