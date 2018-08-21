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"Спартак" заключил просмотровый контракт с Панковым

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"Спартак" заключил просмотровый контракт с нападающим Александром Панковым, информирует официальный сайт красно-белых. В минувшем сезоне 26-летний россиянин выступал за "Витязь", в составе которого провел 25 матчей и набрал 5 (3+2) очков, а также за петербургское "Динамо" в ВХЛ (12 матчей, 10 (4+6) очков). 

Панков провел 260 встреч в КХЛ, в которых набрал 72 (47+25) очка. 

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Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/pankov-aleksandr-v-spartake/

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