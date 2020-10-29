«Спартак» заключил пробный контракт с Майоровым
15:03
«Спартак» заключил пробный контракт с нападающим Максимом Майоровым, сообщает пресс-служба клуба.
31-летний россиян с мая находился без клуба после того, как покинул «Салават Юлаев». В общей сложности на счету Майорова 356 матчей и 124 (62+62) очка в КХЛ.
Согласно действующему регламенту, игрок на пробном контракте может принять участие в шести матчах регулярного чемпионата.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/transfers/probnyy-kontrakt-maksima-mayorova/
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