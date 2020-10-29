«Спартак» заключил пробный контракт с Майоровым

«Спартак» заключил пробный контракт с нападающим Максимом Майоровым, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний россиян с мая находился без клуба после того, как покинул «Салават Юлаев». В общей сложности на счету Майорова 356 матчей и 124 (62+62) очка в КХЛ.

Согласно действующему регламенту, игрок на пробном контракте может принять участие в шести матчах регулярного чемпионата.