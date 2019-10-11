«Спартак» заключил пробный контракт с Макаренко

«Спартак» заключил пробный контракт с нападающим Павлом Макаренко. 24-летний форвард будет находится в клубе на просмотре, сообщает официальный сайт москвичей.

В прошлом сезоне Макаренко выступал за «Торпедо» и принял участие в 36 встречах, набрав 4 (1+3) очка. Также в КХЛ он выступал за «Адмирал» и «Витязь».

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