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«Спартак» заключил новый контракт с Котляревским

17:28
Михаил Котляревский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Михаил Котляревский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий Михаил Котляревский заключил новый двусторонний контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба красно-белых. Новое соглашение с 22-летним российским хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне Котляревский сыграл в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрал 7 (2+5) очков. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 5 игр и одна заброшенная шайба.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/novyy-kontrakt-mikhaila-kotlyarevskogo/

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