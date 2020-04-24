«Спартак» заключил новый контракт с Котляревским

Нападающий Михаил Котляревский заключил новый двусторонний контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба красно-белых. Новое соглашение с 22-летним российским хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне Котляревский сыграл в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрал 7 (2+5) очков. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 5 игр и одна заброшенная шайба.