«Спартак» заключил новый контракт с форвардом Усмановым
«Спартак» объявил о заключении нового соглашение с нападающим Даниэлем Усмановым.
Контракт между сторонами носит двусторонний характер и рассчитан на 2 года.
В прошедшем сезоне 21-летний Усманов сыграл 28 матчей за «Спартак», набрав 4 (3+1) очка.
Также «Спартак» заключил двусторонний контракт на три года с нападающим Егором Варюшкиным.
Два предыдущих сезона хоккеист выступал на позиции центра за молодежную команду красно-белых, набрав 10 (2+8) очков в 68 играх МХЛ.
Источник: ХК «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости