«Спартак» заключил новый контракт с форвардом Усмановым

«Спартак» объявил о заключении нового соглашение с нападающим Даниэлем Усмановым.

Контракт между сторонами носит двусторонний характер и рассчитан на 2 года.

В прошедшем сезоне 21-летний Усманов сыграл 28 матчей за «Спартак», набрав 4 (3+1) очка.

Также «Спартак» заключил двусторонний контракт на три года с нападающим Егором Варюшкиным.

Два предыдущих сезона хоккеист выступал на позиции центра за молодежную команду красно-белых, набрав 10 (2+8) очков в 68 играх МХЛ.