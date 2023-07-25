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Сегодня, 17:02

«Спартак» заключил новый контракт с форвардом Усмановым

Виталий Косик
Корреспондент
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«Спартак» объявил о заключении нового соглашение с нападающим Даниэлем Усмановым.

Контракт между сторонами носит двусторонний характер и рассчитан на 2 года.

В прошедшем сезоне 21-летний Усманов сыграл 28 матчей за «Спартак», набрав 4 (3+1) очка.

Также «Спартак» заключил двусторонний контракт на три года с нападающим Егором Варюшкиным.

Два предыдущих сезона хоккеист выступал на позиции центра за молодежную команду красно-белых, набрав 10 (2+8) очков в 68 играх МХЛ.

Источник: ХК «Спартак»
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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