«Спартак» заключил новые контракты с нападающими Шиповым и Мансуровым

«Спартак» заключил новые двусторонние контракты с нападающими Ильей Шиповым и Демидом Мансуровым.

28-летний Шипов продлил контракт на один год — в минувшем сезоне Илья провел за «Спартак» 6 матчей чемпионата и две игры в плей-офф Кубка Гагарина, а в составе фарм-клуба красно-белых, воскресенского «Химика» Шипов стал лучшим ассистентом, набрав 35 (7+28) очков в 55 матчах ВХЛ.

С 21-летним Мансуровым подписан контракт на три года — пополнив систему «Спартака» в конце декабря, Демид провел остаток сезона в «Химике», набрав 8 (2+6) очков в 19 матчах.

Ранее, на уровне КХЛ Мансуров провел за «Трактор» 4 игры, забив два гола.