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«Спартак» заключил контракт с Пивцакиным

16:55
Никита Пивцакин. Фото ХК "Спартак".
Никита Пивцакин. Фото ХК "Спартак".
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Защитник Никита Пивцакин подписал контракт со «Спартаком», информирует официальный Twitter клуба. Ранее хоккеист находился на пробном контракте, проведя за красно-белых один матч против «Динамо».

Соглашение действует до 30 апреля 2021 года. В КХЛ на счету 29-летнего Пивцакина 527 матчей, 107(33+74) очков при показателе полезности +24. Игрок будет выступать под 19-м номером.

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