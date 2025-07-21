«Спартак» заключил контракт с нападающим Воробьевым на 2 года

«Спартак» заключил контракт с нападающим Иваном Воробьевым, сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение рассчитано на два года. Ранее красно-белые получили права на 23-летнего игрока в обмен на денежную компенсацию в «Витязь».

«Приветствуем Ивана Воробьева в системе московского «Спартака» и желаем нашему новичку отличной игры и много побед в грядущем сезоне!» — говорится в сообщении команды.

Последние 2 сезона форвард провел в подмосковном клубе. За это время он провел 93 матча, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач.