«Спартак» заключил контракт с голкипером Кареевым

Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» подписал контракт с вратарем Андреем Кареевым. Соглашение игрока рассчитано на один год, сообщает пресс-служба КХЛ.

28-летний голкипер является воспитанником новокузнецкого хоккея.