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«Спартак» забросил три шайбы в ворота «Автомобилиста» за 40 секунд

15:53
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«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» забросил три шайбы в течение 40 игровых секунд. Это второй результат в истории лиги. Рекорд принадлежит СКА, который забивал три гола за 28 секунд.

«Спартак» пропустил в матче с «Автомобилистом» первым, но на границе первого и второго периодов последовательно три шайбы забросили спартаковцы Артем Федоров, Михаил Юньков и Яков Рылов. На это у «Спартака» ушло 40 секунд игры.

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