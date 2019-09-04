«Спартак» забросил 5 шайб «Локомотиву» и одержал первую победу под руководством Знарка

«Спартак» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Локомотив» — 5:2. Во втором периоде москвичи забросили 4 шайбы менее чем за пять минут. В их составе дубль оформил Илья Талалуев, также отличились Александр Хохлачев, Дмитрий Вишневский и Анатолий Никонцев. У «Локомотива» голы на счету Тая Рэтти и Павла Кудрявцева.

«Спартак» впервые победил под руководством Олега Знарка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)

Голы: Кудрявцев — 1 (Алексеев), 6:38 — 1:0. Хохлачев — 1, 26:59 — 1:1. Вишневский — 1 (бол., Хохлачев, Федоров), 28:46 — 1:2. Кутейкин — 1 (Вишневский, Федоров), 31:16 — 1:3. Талалуев — 1 (Никишин), 31:57 — 1:4. Рэтти — 1 (Осипов), 43:22 — 2:4. Талалуев — 2, 51:25 — 2:5.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 21 (11+5+5) — 35 (8+16+11).

Судьи: Беляев, Рогачев.

4 сентября. Ярославль. «Арена-2000».

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