В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Йокерит» произошел интересный момент.

В конце второго периода форвард финской команды Брайан О'Нил протолкнул шайбу в ворота. Арбитры Иван Фатеев и Сергей Юдаков отправились смотреть видеоповтор на предмет пересечения шайбы линии ворот. Видео показало, что она определенно побывала за линией. Однако затем гол был отменен. По запросу главного тренер красно-белых Олега Знарка судьи снова пошли смотреть этот же эпизод — на этот раз поводом была помеха вратарю. Во время гола американский форвард «Йокерита» явно затолкал шайбу вместе с щитком голкипера хозяев Гудачека. По правилам такой гол засчитывать нельзя.

Остается вопрос, почему не было определено сразу, после одного просмотра. Дело в том, что по правилам хоккея пересечение шайбы линии ворот определяют сами судьи, а просмотр видео на предмет помехи вратарю они могут осуществить только по запросу тренеров, когда те берут так называемый «челлендж», теряя при этом тайм-аут.