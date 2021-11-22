6:1! «Йокерит» разгромил «Спартак» в Москве

«Йокерит» уверенно переиграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Хельсинки в гостях разобралась с красно-белыми со счетом 6:1.

При этом «Джокеры» вели по ходу встречи со счетом 5:0.

В составе «Йокерита» 3 (1+2) очка набрал нападающий Брайан О'Нилл.

«Йокерит» набрал 44 очка и остался на первом месте в Западной конференции. «Спартак» занимает седьмую строчку на Западе (34 очка).

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«Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)

Голы: Юнттила — 2 (Пакаринен), 2:09 — 0:1. Турунен — 8 (Иконен), 3:40 — 0:2. О`Нилл — 7 (бол., Пакаринен, Норман), 15:00 — 0:3. Линдбом — 3 (Савинайнен, О`Нилл), 23:49 — 0:4. Лескинен — 2 (О`Нилл), 34:09 — 0:5. Широков — 8 (Лехтеря), 36:05 — 1:5. Хянникяйнен — 4 (мен., п.в., Анттила, Фриман), 56:54 — 1:6.

Вратари: Красиков (Данск, 15:00, 55:22 — 56:54) — Линдбек.

Штраф: 22 — 22.

Броски: 24 (10+7+7) — 32 (12+10+10).

Судьи: Наумов, Оленин.

22 ноября. Москва. Мегаспорт.