«Спартак» дома уступил «Йокериту»
22:01
«Спартак» проиграл «Йокериту» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев отличился Робин Ганзл. У гостей забивали Ессе Йоэнсуу, Юлиус Юнттила и Петер Регин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Йоэнсуу — 11 (бол., О`Нилл, Грант), 12:59 — 0:1. Ганзл — 9 (Радил), 13:13 — 1:1. Юнттила — 1 (мен., Норман), 22:24 — 1:2. Регин — 5 (Савинайнен, Грант), 57:56 — 1:3.
Вратари: Гудачек (58:19) — Калниньш.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 26 (4+10+12) — 14 (8+5+1).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
15 января. Москва. «ЦСКА Арена».
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