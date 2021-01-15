«Спартак» дома уступил «Йокериту»

«Спартак» проиграл «Йокериту» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличился Робин Ганзл. У гостей забивали Ессе Йоэнсуу, Юлиус Юнттила и Петер Регин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Йоэнсуу — 11 (бол., О`Нилл, Грант), 12:59 — 0:1. Ганзл — 9 (Радил), 13:13 — 1:1. Юнттила — 1 (мен., Норман), 22:24 — 1:2. Регин — 5 (Савинайнен, Грант), 57:56 — 1:3.

Вратари: Гудачек (58:19) — Калниньш.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (4+10+12) — 14 (8+5+1).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

15 января. Москва. «ЦСКА Арена».