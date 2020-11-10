«Спартак» вырвал победу у ЦСКА в овертайме

В рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось дерби между ЦСКА и «Спартаком». Красно-белые вырвали победу в овертайме — 4:3.

Победную шайбу забросил нападающий Мартин Бакош.

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ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Голдобин — 4 (Шарыченков, Киселевич), 9:31 — 1:0. Бакош — 5 (бол., Лехтеря, Рылов), 14:06 — 1:1. Мамин — 7 (бол.), 31:42 — 2:1. Широков — 8 (Лехтеря, Кулик), 37:26 — 2:2. Сериков — 1 (Мусин, Цыплаков), 45:56 — 2:3. Слепышев — 6 (Кемпе, Саморуков), 47:11 — 3:3. Бакош — 6, 63:26 — 3:4.

Вратари: Шарыченков — Гудачек.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (11+9+12+1) — 24 (3+9+10+2).

Судьи: Беляев, Гашилов.

10 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 2603 зрителя.