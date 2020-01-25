«Спартак» выиграл у «Трактора»

«Спартак» дома одержал победу над «Трактором» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве.

В составе хозяев отличились нападающие Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Александр Хохлачев и защитник Патрик Херсли.

Команда Олега Знарка располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 66 очками. «Трактор» — 11-е место с 45 баллами (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Никонцев — 8 (Рылов), 37:37 — 1:0. Ганзл — 12 (Карсумс), 43:13 — 2:0. Херсли — 7 (бол., Рылов, Зубов), 49:19 — 3:0. Хохлачев — 11 (бол., Херсли, Карсумс), 50:34 — 4:0.

Вратари: Беспалов — Галимов (Федотов, 50:34).

Штраф: 13 — 17.

Броски: 30 (11+10+9) — 30 (5+9+16).

Судьи: Цыплаков, Щенев.

25 января. Москва. «ЦСКА Арена».