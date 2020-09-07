«Спартак» выиграл у московского «Динамо», одержав первую победу в КХЛ

«Спартак» в московском дерби обыграл «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе динамовцев отличился Владислав Ефремов. У красно-белых забивали Дмитрий Вишневский, Йори Лехтеря и Лукаш Радил.

«Спартак» одержал первую победу в нынешнем сезоне. Команда набрала два очка и занимает восьмое место на Западе. У «Динамо» ноль очков и десятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Ефремов — 1 (Алексеев, Е.А. Зайцев), 31:12 — 1:0. Вишневский — 1 (мен., Никонцев, Юньков), 45:52 — 1:1. Лехтеря — 1 (бол., Бакош, Юсе), 51:01 — 1:2. Радил — 1 (п.в., Рылов), 59:50 — 1:3.

Вратари: Бочаров (58:48 — 59:50) — Беспалов.

Штраф: 15 — 19.

Броски: 28 (7+13+8) — 25 (12+6+7).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

7 сентября. Москва. «ВТБ Арена». 2430 зрителей.