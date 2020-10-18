«Спартак» всухую победил «Динамо» в Минске
19:28
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимало «Спартак». Гости одержали победу со счетом 3:0.
«Спартак» набрал 15 очков и вернулся в зону плей-офф Западной конференции.
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«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Радил — 6 (бол., Лехтеря, Юсе), 25:34 — 0:1. Лехтеря — 4 (Радил, Кулик), 33:24 — 0:2. Радил — 7 (п.в., Вишневский, Широков), 59:22 — 0:3.
Вратари: Толопило (58:20 — 59:22) — Гудачек.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 26 (6+12+8) — 15 (3+5+7).
Судьи: Беляев, Кулаков.
18 октября. Минск. «Минск-Арена». 4459 зрителей.
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