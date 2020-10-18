КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Спартак» всухую победил «Динамо» в Минске

19:28
Теги:

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимало «Спартак». Гости одержали победу со счетом 3:0.

«Спартак» набрал 15 очков и вернулся в зону плей-офф Западной конференции.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Радил — 6 (бол., Лехтеря, Юсе), 25:34 — 0:1. Лехтеря — 4 (Радил, Кулик), 33:24 — 0:2. Радил — 7 (п.в., Вишневский, Широков), 59:22 — 0:3.

Вратари: Толопило (58:20 — 59:22) — Гудачек.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 26 (6+12+8) — 15 (3+5+7).

Судьи: Беляев, Кулаков.

18 октября. Минск. «Минск-Арена». 4459 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир