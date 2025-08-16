«Спартак» поместил форварда Голдобина в список отказов КХЛ

«Спартак» объявил о включении нападающего Николая Голдобина в список отказов КХЛ.

В течение 48 часов любой клуб лиги может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

Контракт 29-летнего Голдобина со «Спартаком» действует до 31 мая 2026 года.

В сезоне-2024/25 нападающий в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков.

Также Голдобин играл за «Металлург», ЦСКА, «Ванкувер», «Сан-Хосе», финский ХИФК, канадскую «Сарнию» и «Русских витязей».