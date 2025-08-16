Хоккей
16 августа, 12:54

«Спартак» поместил форварда Голдобина в список отказов КХЛ

Павел Лопатко
Николай Голдобин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» объявил о включении нападающего Николая Голдобина в список отказов КХЛ.

В течение 48 часов любой клуб лиги может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

Контракт 29-летнего Голдобина со «Спартаком» действует до 31 мая 2026 года.

В сезоне-2024/25 нападающий в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков.

Также Голдобин играл за «Металлург», ЦСКА, «Ванкувер», «Сан-Хосе», финский ХИФК, канадскую «Сарнию» и «Русских витязей».

Сергей Андронов, Павел Дедунов, Владимир Ткачев, Джесси Блэкер.СКА и «Авангард» разгружают платежку, Ткачев в «Магнитке», «Динамо» пытается вписаться под потолок. Таблица переходов КХЛ

Источник: ХК «Спартак»
Николай Голдобин
ХК Спартак (Москва)
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
  • vladmad_75

    Мдя, чет в Спартаке что футбольном, что хоккейном какая-то дичь творится.

    17.08.2025

  • Борис Игоревич

    Сосни , свинка. Не видать поросятине Кубка Гагарина никогда , хоть оппердись , чмо кб. ))

    16.08.2025

  • Apple User 878163

    визжишь ты неуч, иди самогонку трескай,

    16.08.2025

  • Борис Игоревич

    По факту поста есть че хрюкнуть ? Неча ? Ну и вали отсель , свиновыродок смердящий. )

    16.08.2025

  • Gordon

    Если он такой, как Вы изволили выразиться, "свинячий", что же тогда Вы тут регулярно самовыражаетесь? Причём в каждом тексте то свиньи у Вас, то иные слова, однокоренные с ними. Подобное притягивает подобное? ;-) Кстати, ликбез по русскому языку. Грамотно говорить "свинский". И правильно писать "возрОждающийся". Ну и две точки не ставятся в конце предложения. В новом учебном году налегайте на русский. И читайте побольше, это помогает. И в грамотности, и в культуре поведения.

    16.08.2025

  • Борис Игоревич

    Вот и вся история "похода супер бомбардира за Кубком Гагарина в возраждающемся Спартаке " :rofl: а как истерил пару лет свинячий Икс пресс, как визжал. Откладывается триумф.. Лет на 100..

    16.08.2025

  • EPS54

    Причина?

    16.08.2025

  • bobjor

    Сезон проваленн еще до начала.

    16.08.2025

  • bobjor

    С ума сошли!? А зхабивать будет кто!!!???

    16.08.2025

  • Tony Lee

    Ружичка. Но решение странное. Может неспроста это.

    16.08.2025

  • Павел Леонидович

    не удивлен)

    16.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Там не в обидах дело.Он хочет длинный контракт и фин.условия,которые Спартак ему дать не может.

    16.08.2025

  • Ivan Ivanov

    "Жаль.Мы бы ещё с него много пользы поиметь смогли.."(с).

    16.08.2025

  • Алексей Фролов

    Лучшего игрока помещают в список отказов?

    16.08.2025

  • Lars Berger

    Опять всех по матушке послал в клубе великий бомбардир?) Как в "Магнитке"?

    16.08.2025

  • Адекватный спартач

    Тут даже я а*уел...

    16.08.2025

  • fell62

    Жаба самолично )))

    16.08.2025

  • fell62

    СКА , Ларик его хотел очень...

    16.08.2025

  • Alexander Krasilnikov

    Огласите весь "список отказлов КХЛ", пожалуйста...

    16.08.2025

  • Евгений Панов

    Жаль конечно, но микроклимат в команде важнее.

    16.08.2025

  • Gordon

    (непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений)

    16.08.2025

  • Евгений Панов

    скорее всего

    16.08.2025

  • Играющий

    Ещё одного ненужного убрали! Он, как и "бомбардир" Хохлачёв, быстро пропадёт из виду, так как возить его на своём горбу и создавать ему голевые моменты желающих не будет.

    16.08.2025

  • JipersCripers

    Список ОТКАЗЛОВ.... Что-то новенькое:rofl:

    16.08.2025

  • Александр Коваль

    Шанхай?

    16.08.2025

  • Ru Be

    В НХЛ в список отказов добавляют игроков у которых спад в игре, в КХЛ за обиды.

    16.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Эх, Коля, Коля, Николай...

    16.08.2025

  • петя

    А кто голы забивать будет?!

    16.08.2025

  • Иван

    с ума сошли?

    16.08.2025

    • «Металлург» обыграл минское «Динамо»

    Агент Голдобина считает намеренным позднее помещение игрока на драфт отказов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 29 22 7 46
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 27 11 16 26
    8 Барыс 28 10 18 25
    9 Адмирал 26 10 16 25
    10 Салават Юлаев 27 10 17 23
    11 Сибирь 28 8 20 19
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Торпедо НН 31 19 12 41
    3 Северсталь 29 20 9 40
    4 Динамо Мн 28 18 10 39
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 28 14 14 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    Результаты / календарь
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    21.11 17:30 Барыс – Салават Юлаев - : -
    21.11 19:00 Нефтехимик – Ак Барс - : -
    Все результаты / календарь

