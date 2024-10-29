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29 октября, 23:25

«Спартак» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Спартак» дома победил «Витязь» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

«Спартак» прервал серию из двух поражений. Красно-белые набрали 27 очков и занимают третье место в таблице Западной конференции.

«Витязь» с 21 очком — на 9-й строчке.

ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
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1 Локомотив 21 17 4 36
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3 Спартак 20 12 8 27
4 ЦСКА 21 10 11 27
5 Северсталь 20 13 7 26
6 Динамо М 20 11 9 24
7 Торпедо 21 10 11 23
8 Динамо Мн 20 10 10 21
9 Витязь 21 10 11 21
10 Куньлунь РС 21 7 14 16
11 Сочи 19 7 12 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 21 15 6 32
2 Автомобилист 20 12 8 26
3 Ак Барс 18 12 6 24
4 Сал. Юлаев 17 11 6 22
5 Металлург Мг 22 10 12 21
6 Нефтехимик 22 8 14 21
7 Сибирь 19 9 10 19
8 Адмирал 20 8 12 19
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