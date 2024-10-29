«Спартак» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» дома победил «Витязь» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

«Спартак» прервал серию из двух поражений. Красно-белые набрали 27 очков и занимают третье место в таблице Западной конференции.

«Витязь» с 21 очком — на 9-й строчке.