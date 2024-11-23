«Спартак» — «Витязь»: видеообзор матча

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«Спартак» дома победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

«Спартак» (43 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, подмосковная команда — на девятой строчке с 29 очками.