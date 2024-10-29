«Спартак» сыграет с «Витязем» в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 29 октября, в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало встречи — в 19.30.

Трансляцию матча «Спартак» — «Витязь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также смотреть встречу можно на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события игры «Спартак» — «Витязь» будут появляться в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» набрал 19 очков в 25 матчах, у «Витязя» — 20 игр и 20 очков.

В предыдущем матче 25 октября спартаковцы на своей арене проиграли СКА (2:5). Подмосковная команда 27 октября обыграла на выезде «Торпедо» (2:1).

Матч «Спартак» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.