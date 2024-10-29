Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:45

«Спартак» — «Витязь»: смотреть матч КХЛ онлайн

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Витязь» состоится 29 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» сыграет с «Витязем» в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 29 октября, в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало встречи — в 19.30.

Трансляцию матча «Спартак» — «Витязь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также смотреть встречу можно на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события игры «Спартак» — «Витязь» будут появляться в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» набрал 19 очков в 25 матчах, у «Витязя» — 20 игр и 20 очков.

В предыдущем матче 25 октября спартаковцы на своей арене проиграли СКА (2:5). Подмосковная команда 27 октября обыграла на выезде «Торпедо» (2:1).

Матч «Спартак» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Хави приглашал шамана в раздевалку «Барселоны»
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Дасаев «сдал» случай с рестораном, Черчесов объяснил величие Черенкова, а актеры рассказали, чего боялись больше всего. Что произошло на премьере фильма «Федя. Народный футболист»
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
Главный тренер «Миннесоты» Хайнс оценил игру Капризова
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Популярное видео
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Торпедо» — ЦСКА: смотреть матч КХЛ онлайн

«Куньлунь» на выезде победил «Барыс» и прервал пятиматчевую серию поражений
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 21 17 4 36
2 СКА 21 15 6 31
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Северсталь 19 12 7 24
6 Торпедо 20 10 10 23
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 19 10 9 21
9 Витязь 20 10 10 20
10 Куньлунь РС 21 7 14 16
11 Сочи 19 7 12 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 21 15 6 32
2 Автомобилист 20 12 8 26
3 Ак Барс 17 11 6 22
4 Сал. Юлаев 17 11 6 22
5 Металлург Мг 21 10 11 21
6 Нефтехимик 21 8 13 21
7 Сибирь 19 9 10 19
8 Адмирал 20 8 12 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 19 7 12 15
11 Амур 20 5 15 12
12 Барыс 20 5 15 11
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
29.10 17:00
Барыс – Куньлунь РС
 0 : 2
29.10 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 2 : 1
29.10 19:00
Северсталь – Динамо Мн
 - : -
29.10 19:00
Нефтехимик – Лада
 - : -
29.10 19:30
Торпедо – ЦСКА
 - : -
29.10 19:30
Спартак – Витязь
 - : -
29.10 19:30
Динамо М – Амур
 - : -
29.10 19:30
Ак Барс – Металлург Мг
 - : -
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости