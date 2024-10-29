«Спартак» в овертайме победил «Витязь», Порядин и Морозов набрали по три очка
«Спартак» дома победил «Витязь» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.
У хозяев 3 (2+1) очка набрал Павел Порядин, 3(1+2) очка также на счету Ивана Морозова. У гостей ассистентский дубль оформил Дмитрий Бучельников.
«Спартак» прервал серию из двух поражений. Красно-белые набрали 27 очков и занимают третье место в таблице Западной конференции.
«Витязь» с 21 очком — на 9-й строчке.
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«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Порядин — 10 (Голдобин, Морозов), 27:47 — 1:0. Чехович — 5 (Малоросиянов, Бучельников), 30:35 — 1:1. Барак — 13 (Воробьев), 38:28 — 1:2. Рубцов — 3 (бол., Пашин, Вишневский), 47:42 — 2:2. Морозов — 6 (Порядин, Мальцев), 48:37 — 3:2. Готье — 6 (бол., Чехович, Бучельников), 54:06 — 3:3. Порядин — 11 (Морозов), 63:37 — 4:3.
Вратари: Куликов — Дорожко.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 39 (12+17+8+2) — 18 (3+6+9+0).
Судьи: Лазарев, Ромасько.
29 октября. Москва. Мегаспорт.
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