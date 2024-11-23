«Спартак» отыгрался с 1:4 и победил «Витязь» в овертайме
«Спартак» на своем льду в матче FONBET Чемпионата КХЛ победил «Витязь» (5:4 ОТ).
Красно-белые забросили четыре шайбы в третье периоде и ушли от поражения в основное время за 5 секунд до конца игры.
Две шайбы забросил нападающий гостей Станислав Яровой.
Красно-белые (43 очка) занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, подмосковная команда — на девятой строчке с 29 очками.
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|Сибирь
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|27
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|23.11
|14:00
|
Спартак – Витязь
|5 : 4 ОТ
|23.11
|14:00
|
Трактор – Куньлунь РС
|1 : 4
|23.11
|17:00
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -
|23.11
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|23.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
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