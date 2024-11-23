«Спартак» отыгрался с 1:4 и победил «Витязь» в овертайме

«Спартак» на своем льду в матче FONBET Чемпионата КХЛ победил «Витязь» (5:4 ОТ).

Красно-белые забросили четыре шайбы в третье периоде и ушли от поражения в основное время за 5 секунд до конца игры.

Две шайбы забросил нападающий гостей Станислав Яровой.

Красно-белые (43 очка) занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, подмосковная команда — на девятой строчке с 29 очками.