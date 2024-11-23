«Спартак» и «Витязь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 23 ноября. Игра во Дворце спорта «Мегаспорт» в столице России начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке, а также телеканал «КХЛ Prime». С основными событиями игры «Спартака» и «Витязя» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команды встречались 29 октября, победу в той игре одержали спартаковцы — 4:3 ОТ.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» в 28 матчах набрал 41 очко. «Витязь» провел в регулярке 29 матчей и набрал 28 очков. В предыдущих играх «Спартак» победил «Амур» (7:3), а «Витязь» уступил «Локомотиву» (1:2 ОТ).

Матч «Спартак» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс