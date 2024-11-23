«Спартак» — «Витязь»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Спартак» и «Витязь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 23 ноября. Игра во Дворце спорта «Мегаспорт» в столице России начнется в 14.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке, а также телеканал «КХЛ Prime». С основными событиями игры «Спартака» и «Витязя» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Ранее команды встречались 29 октября, победу в той игре одержали спартаковцы — 4:3 ОТ.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» в 28 матчах набрал 41 очко. «Витязь» провел в регулярке 29 матчей и набрал 28 очков. В предыдущих играх «Спартак» победил «Амур» (7:3), а «Витязь» уступил «Локомотиву» (1:2 ОТ).
Матч «Спартак» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|41
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|27
|16
|11
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|15
|14
|32
|8
|Торпедо
|29
|13
|16
|31
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Куньлунь РС
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|28
|19
|9
|42
|2
|Автомобилист
|27
|17
|10
|37
|3
|Сал. Юлаев
|26
|17
|9
|36
|4
|Ак Барс
|26
|17
|9
|35
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|30
|12
|18
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Сибирь
|27
|11
|16
|25
|9
|Лада
|27
|10
|17
|25
|10
|Авангард
|27
|11
|16
|24
|11
|Барыс
|29
|9
|20
|20
|12
|Амур
|29
|6
|23
|15
|23.11
|14:00
|
Спартак – Витязь
|- : -
|23.11
|14:00
|
Трактор – Куньлунь РС
|- : -
|23.11
|17:00
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -
|23.11
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|23.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -