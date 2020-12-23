«Спартак» дома обыграл «Витязь»

«Спартак» победил «Витязь» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые набрали 42 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 5:3 (3:1, 2:1, 0:1)

Голы: Ержабек — 3 (Дэнфорт, Пыленков), 0:18 — 0:1. Пивцакин — 2 (мен.), 16:28 — 1:1. Медведев — 1, 18:14 — 2:1. Широков — 16 (Ганзл), 18:59 — 3:1. Котляревский — 2 (Сериков, Рылов), 24:42 — 4:1. Гребенщиков — 7 (Малыхин), 30:25 — 4:2. Ганзл — 4 (Широков, Радил), 32:25 — 5:2. Пыленков — 3 (Даугавиньш, Дэнфорт), 50:34 — 5:3.

Вратари: Гудачек — Тодыков (Ежов, 20:00, 59:21).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 29 (14+8+7) — 22 (6+9+7).

Судьи: Беляев, Бирин.

23 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».