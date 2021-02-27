«Спартак» дома пропустил 5 шайб от «Витязя»
«Спартак» уступил «Витязю» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:5.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)
Голы: Талалуев — 11 (Лехтеря), 2:34 — 1:0. Злобин — 1 (бол., Цыплаков, Никонцев), 14:39 — 2:0. Гребенщиков — 9, 24:31 — 2:1. Никонцев — 11 (бол., Цыплаков, Рылов), 29:06 — 3:1. Бардаков — 8 (бол., Воробей, Моисеев), 33:26 — 3:2. Попов — 3 Пыленков, Воронков), 50:26 — 3:3. Даугавиньш — 17 (буллит), 57:13 — 3:4. Дэнфорт — 23 (п.в., Ержабек, Дергачев), 59:22 — 3:5.
Вратари: Гудачек (58:27 — 59:22) — Ежов.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 32 (8+16+8) — 27 (12+7+8).
Судьи: Наумов, Оленин.
27 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference
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