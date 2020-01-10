«Спартак» в серии буллитов проиграл «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл в серии послематчевых буллитов «Спартак» со счетом 2:1. В составе сочинцев в конце встречи шайбу забросил Никита Точицкий, который также реализовал решающий буллит.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Даугавиньш — 9 (бол., Зубов, Рылов), 43:15 — 0:1. Точицкий — 5 (Шмелев, Рундблад), 54:37 — 1:1.

Победный буллит: Точицкий.

Вратари: Проскуряков — Гудачек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (9+7+14+2) — 20 (7+6+6+1).

Судьи: Бирин, Лаврентьев.

10 января. Сочи. ДС «Большой».