«Спартак» в серии буллитов проиграл «Сочи»
22:04
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл в серии послематчевых буллитов «Спартак» со счетом 2:1. В составе сочинцев в конце встречи шайбу забросил Никита Точицкий, который также реализовал решающий буллит.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Даугавиньш — 9 (бол., Зубов, Рылов), 43:15 — 0:1. Точицкий — 5 (Шмелев, Рундблад), 54:37 — 1:1.
Победный буллит: Точицкий.
Вратари: Проскуряков — Гудачек.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (9+7+14+2) — 20 (7+6+6+1).
Судьи: Бирин, Лаврентьев.
10 января. Сочи. ДС «Большой».
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