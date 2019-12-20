«Спартак» в овертайме выиграл у «Сочи»

«Спартак» дома одержал победу над «Сочи» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве.

В составе красно-белых отличились нападающие Ансель Галимов, Денис Кокарев, Дмитрий Вишневский и защитнии Аким Тришин, Яков Рылов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) - «Сочи» (Сочи) — 5:4 (0:1, 0:2, 4:1)

Голы: Мосалев — 3 (бол., Александров, Лугин), 5:57 — 0:1. Стремвалль — 15 (Росен, Алтыбармакян), 33:15 — 0:2. Алтыбармакян — 4 (Эллис), 38:55 — 0:3. Галимов — 6 (Херсли, Рылов), 43:01 — 1:3. Тришин — 1 (Аркалов, Кокарев), 48:49 — 2:3. Кокарев — 2, 52:50 — 3:3. Стремвалль — 16 (Эллис, Алтыбармакян), 55:04 — 3:4. Рылов — 5 (Даугавиньш, Зубов), 56:27 — 4:4. Вишневский — 7 (бол., Херсли), 64:38 — 5:4.

Вратари: Гудачек (Беспалов, 40:00 — Проскуряков.

Штраф: 27 — 6.

Броски: 21 (6+7+8) — 21 (7+8+6).

Судьи: Оскирко, Франо.

20 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».