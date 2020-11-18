«Спартак» в овертайме обыграл «Северсталь»

«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Северсталь» со счетом 4:3.

В составе череповецкой команды отличились Кирилл Капустин и Александр Петунин, оформивший дубль. Москвичи ответили точными бросками Сергея Широкова, Мартина Бакоша и Максима Цыплакова, который забросил две шайбы, в том числе в овертайме.

После этого матча «Спартак» с 31 очком занимает четвертое место в Западной конференции, «Северсталь» с 28 очками — на седьмой строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Широков — 12 (Никишин), 3:04 — 1:0. Бакош — 7 (Майоров), 5:37 — 2:0. Петунин — 6 (мен.), 17:54 — 2:1. Цыплаков — 4 (Бакош), 22:33 — 3:1. Капустин — 4 (Няттинен, Гераськин), 51:36 — 3:2. Петунин — 7 (бол., Кодола), 53:59 — 3:3. Цыплаков — 5 (Никишин, Бакош), 62:42 — 4:3.

Вратари: Гудачек — Подъяпольский (Шугаев, 22:33).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 19 (9+5+3+2) — 30 (10+11+8+1).

Судьи: Ромасько, Спирин.

18 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 2794 зрителя.