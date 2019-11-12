«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА. Знарок побил очередного лидера!

«Спартак» в овертайме победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе красно-белых дубль оформил Илья Зубов, еще одну шайбу забросил Михаил Юньков. За армейцев отличились Алексей Марченко и Александр Попов.

«Спартак» одержал первую победу над ЦСКА за шесть лет, прервав серию из 14 поражений в матчах КХЛ. Последний раз красно-белые побеждали 12 сентября 2013 года (3:2).

ЦСКА потерпел четвертое поражение в последних шести матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Юньков — 3 (Федоров, Хохлачев), 8:43 — 0:1. Зубов — 2 (Никонцев), 10:45 — 0:2. Марченко — 5 (Вей, Капризов), 12:33 — 1:2. Попов — 1 (Калинин, Шалунов), 59:15 — 2:2. Зубов — 3 (Даугавиньш), 64:02 — 2:3.

Вратари: Юханссон (57:22 — 58:39, 58:49 — 59:15) — Гудачек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (15+7+12+1) — 20 (7+6+4+3).

Судьи: Беляев, Морозов.

12 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 10617 зрителей.

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