«Спартак» в новом сезоне будет играть с нашивками в поддержку врачей

«Спартак» в новом сезоне нанесет на форму специальные нашивки с благодарностью врачам. На них будет изображен красный крест с надписями «Герои нашего времени» и «Спасибо врачам».

Как сообщает пресс-служба клуба, нашивки призваны привлечь внимание к борьбе врачей с коронавирусом.