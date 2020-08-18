«Спартак» в новом сезоне будет играть с нашивками в поддержку врачей
18:35
«Спартак» в новом сезоне нанесет на форму специальные нашивки с благодарностью врачам. На них будет изображен красный крест с надписями «Герои нашего времени» и «Спасибо врачам».
Как сообщает пресс-служба клуба, нашивки призваны привлечь внимание к борьбе врачей с коронавирусом.
В новом сезоне на трёх комплектах игровой формы «Спартака» появится специальный шеврон. Он является особым знаком нашей солидарности с врачами, ведущими мужественную борьбу с распространением коронавируса, визуальным способом привлечь внимание к их крайне ответственной работе. pic.twitter.com/xGu499RGeJ— Spartak Moscow (@spartak_hc) August 18, 2020
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