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«Спартак» в новом сезоне будет играть с нашивками в поддержку врачей

18:35

«Спартак» в новом сезоне нанесет на форму специальные нашивки с благодарностью врачам. На них будет изображен красный крест с надписями «Герои нашего времени» и «Спасибо врачам».

Как сообщает пресс-служба клуба, нашивки призваны привлечь внимание к борьбе врачей с коронавирусом.

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