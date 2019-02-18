"Спартак" уступил "Йокериту", несмотря на дубль Ганзла

"Спартак" на выезде проиграл "Йокериту" со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дублем в составе красно-белых отметился Робин Ганзл, еще по шайбе забросили Бен Максвелл и Артем Федоров. В составе "Йокерита" отличились Виктор Лев, Сами Леписте, Никлас Йенсен, Стив Мозес и Брайан О`Нилл.

Таким образом, "Йокерит" набрал 78 очков в 60 матчах. Команда Лаури Марьямяки осталась на четвертом месте в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Спартак" (Москва) - 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

Голы: Лев - 7 (Йормакка, Йоэнсуу), 3:22 - 1:0. Ганзл - 10, 5:54 - 1:1. Леписто - 8 (О`Нилл, Весалайнен), 7:28 - 2:1. Максвелл - 11 (Лещенко), 27:45 - 2:2. Федоров - 8 (бол., Талалуев, Хохлачев), 29:55 - 2:3. Н. Йенсен - 20 (Йоэнсуу, Лауридсен), 31:48 - 3:3. Мозес - 14 (Н. Йенсен, Леписто), 42:32 - 4:3. О`Нилл - 12 (мен.), 51:45 - 5:3. Ганзл - 11 (бол., Зубов, Федоров), 59:36 - 5:4.

Вратари: Калныньш - Гудачек (59:26 - 59:36, 59:49).

Штраф: 35 - 14.

Броски: 26 (5+13+8) - 25 (7+7+11).

Судьи: Белов, Оскирко.

18 февраля. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

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