«Спартак» уступил «Трактору» после серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Спартак» дома уступил «Трактору» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 б.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: у красно-белых отличился Иван Морозов, у гостей — Андрей Светлаков. Во втором периоде по голу забили Максим Шабанов («Трактор») и Михаил Мальцев («Спартак»).
Больше шайб в основное время команды забросить не сумели, овертайм также оказался безголевым. В серии послематчевых буллитов точнее оказались челябинцы.
«Спартак» с 16 очками после 10 матчей располагается на 2-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (14 очков) идет 3-м на «Востоке».
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«Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Морозов — 4 (Порядин, Савиков), 12:23 — 1:0. Светлаков — 3 (Кэмпфер, Шабанов), 19:13 — 1:1. Шабанов — 6 (Блажиевский, Кадейкин), 26:09 — 1:2. Мальцев — 5 (Пашин), 31:36 — 2:2.
Победный буллит: Шабанов.
Вратари: Николаев — Фукале.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 33 (12+10+9+2) — 24 (11+7+4+2).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
1 октября. Москва. «Мегаспорт».
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